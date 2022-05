Examens Amplifiés CRR Grand Chalon Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Examens Amplifiés CRR Grand Chalon Chalon-sur-Saône, 24 mai 2022, Chalon-sur-Saône. Examens Amplifiés CRR Grand Chalon LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-05-24 – 2022-05-25 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Les étudiants du département Musiques Actuelles Amplifiées du CRR du Grand Chalon montent sur la scène de LaPéniche pour passer leurs examens, venez les soutenir en techno, hip-hop, pop, chanson… Le cœur battra fort, les corps se déhancheront, vos yeux brilleront…

Plannings de passage disponible sur place. com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/ Les étudiants du département Musiques Actuelles Amplifiées du CRR du Grand Chalon montent sur la scène de LaPéniche pour passer leurs examens, venez les soutenir en techno, hip-hop, pop, chanson… Le cœur battra fort, les corps se déhancheront, vos yeux brilleront…

Plannings de passage disponible sur place. LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Ville Chalon-sur-Saône lieuville LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Examens Amplifiés CRR Grand Chalon Chalon-sur-Saône 2022-05-24 was last modified: by Examens Amplifiés CRR Grand Chalon Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 24 mai 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire