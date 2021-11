Paris Assemblée nationale Paris Examen, en séance publique, de la mission Plan de relance Assemblée nationale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Examen, en séance publique, de la mission Plan de relance Assemblée nationale, 2 novembre 2021, Paris. Examen, en séance publique, de la mission Plan de relance

Assemblée nationale, le mardi 2 novembre à 21:30

Examen, en séance publique, de la mission Plan de relance ; Plan d’urgence face à la crise sanitaire du projet de loi de finances pour 2022 Olivier Dussopt Assemblée nationale Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T21:30:00 2021-11-02T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Assemblée nationale Adresse Paris Ville Paris lieuville Assemblée nationale Paris