Nuit des musées EXAMAGICUS ! A l’école des apprentis sorciers Musée National de l’Education – centre d’expositions – Maison des Quatres fils Aymon Samedi 14 mai, 19h00, 21h00, 23h00 Sur inscription

Remontez le temps, installez-vous à vos pupitres et préparez-vous à passer un examen quelque peu… particulier ! La baguette et les potions magiques s’avéreront être plus utiles que l’encre et le porte-plume pour vous sortir de ce piège qui se referme sur vous…

Serez-vous assez rusés pour parvenir à récupérer votre diplôme avant que le fantôme des lieux s’en empare ?

Service du Réseau Canopé, héritier du Musée pédagogique créé par Jules Ferry en 1879 et labellisé « Musée de France », le Musée national de l’Éducation (MUNAÉ) est chargé de la valorisation scientifique, patrimoniale et documentaire des fonds liés à l’éducation scolaire et familiale, à travers des animations et expositions proposées tout au long de l’année, dans une double implantation à Rouen (Centre d’expositions et Centre de ressources).

Upon registration Saturday 14 May, 19:00, 21:00, 23:00

Service of the Canopé Network, heir of the Pedagogical Museum created by Jules Ferry in 1879 and labellised «Musée de France», the National Museum of Education (MUNAÉ) is responsible for the scientific, patrimonial and documentary valorization of funds related to school and family education, through animations and exhibitions offered throughout the year, in a double location in Rouen (Exhibition Center and Resource Center).

¡Retrocedan en el tiempo, acomódense en sus pupitres y prepárense para un examen… especial! La varita y las pociones mágicas serán más útiles que la tinta y el portaplumas para sacarte de esta trampa que se cierne sobre ti… ¿Serás lo suficientemente astuto como para conseguir tu diploma antes de que el fantasma del lugar se apodere de él?

En inscripción Sábado 14 mayo, 19:00, 21:00, 23:00

185 rue Eau de Robec, 76000 Rouen 76000 Rouen Normandie