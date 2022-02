Exalter Dionysos avec Nietzsche et Apollinaire La Cité du Vin, 15 mars 2022, Bordeaux.

Exalter Dionysos avec Nietzsche et Apollinaire

La Cité du Vin, le mardi 15 mars à 19:30

La conférence se tiendra dans l’auditorium Thomas Jefferson et sera retransmise en direct, en ligne en webinaire (sur inscription) Sous le label les Vendanges du Savoir, cette série de conférences met en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin. L’ombre de Dionysos, dieu de la vigne et du vin dans la mythologie grecque, est partout chez Nietzsche, de la Naissance de la tragédie à sa dernière œuvre, Les Dithyrambes à Dionysos. Dans quelle mesure cette figure a-t-elle retenu l’attention d’Apollinaire, qui était lecteur du philosophe ? Quels échos au Dionysos nietzschéen peut-on retrouver dans son recueil Alcools ? Participez à cette conférence pour en apprendre plus sur l’exaltation de Dionysos chez Nietzsche et Apollinaire ! Camille Rodic est agrégée de lettres modernes et doctorante contractuelle en cotutelle avec l’Université de Strasbourg et l’Université de Bâle, sous la direction de Michèle Finck et de Hugues Marchal. Ses recherches portent sur les liens entre la poésie et la philosophie, en particulier sur la réception de Nietzsche chez les poètes français du XXe siècle. Sa thèse en cours est intitulée Le soleil de la métaphysique dans la poésie française après Nietzsche chez Guillaume Apollinaire, Paul Valéry et Francis Ponge. Avec Camille RODIC, professeure agrégée de lettres modernes à l’université de Strasbourg et de Bâle En partenariat avec : l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’université de Bordeaux et l’université Bordeaux Montaigne

Entrée libre sur réservation

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



