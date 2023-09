Cet évènement est passé Ex-traits de femmes d’après Molière, avec Anne Kessler de la Comédie-Française Théâtre 14 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Théâtre 14 Paris, 19 septembre 2023, Paris. Du mardi 19 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h00

jeudi

de 19h00 à 20h00

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Avec cet hommage à la femme, Anne Kessler incarne de grandes partitions féminines du répertoire de Molière et les donne à voir comme la métamorphose d’une seule et même femme au gré du temps, au fil de la vie. Riche d’un long parcours théâtral,

l’actrice a privilégié des rôles qu’elle n’a jamais joués et qu’elle

embrasse ici dans un même élan. Ce choix lui permet de créer une

connivence immédiate avec les spectateurs et de les emmener pendant une

heure dans ce condensé de vies, se dédoublant avec la gourmandise des

enfants qui « jouent à…». Au milieu d’un plateau aux nuances

multiples, Anne Kessler exécute un geste théâtral qui va de pair avec

Lumières Éric Dumas Production Comédie-Française Spectacle créé au Studio-Théâtre en 2022 Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris

