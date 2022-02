Ex Tempore concert avant première du Chœur Hélios Espace Stéphane Hessel / Salle Jean Vilar Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Le Choeur Helios vous propose une avant – première de son concert « Ex tempore » initialement prévu avec l’Ensemble Orchestral Il Giorno, en ouverture de sa saison 2021-2022 et reporté en raison de la crise sanitaire, le Dimanche 16 octobre à l’Église du Banlay . Vous y découvrirez des extraits du Magnificat de Vivaldi et du Te Deum pour l’Impératrice Marie-Thérèse de Haydn, interprétés par le Choeur Helios sous la direction de Marie-France Messager, accompagnés par Renata Klosowska-Kustra au piano et Aoileann Fidler au basson. Une présentation de cet instrument rarement mis en lumière, sera suivie de l’interprétation du premier mouvement du concerto en mi mineur RV484 de Vivaldi.

entrée libre

Espace Stéphane Hessel / Salle Jean Vilar 20 Rue Henri Fraisot, 58000 Nevers

