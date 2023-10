Zone Artistique Temporaire / FRAG cie ex – église St Luc Nantes, 3 novembre 2023, Nantes.

LOLAB propose, dans le cadre de l’évènement PIXEL BREIL porté par la Maison de quartier du Breil-Malville, la pièce :

Z.A.T (Zone Artistique Temporaire) de FRAG compagnie.

Le vendredi 3 novembre à 16h30, dans l’ex-église St Luc (rue Jules Noel), transformée exceptionnellement en salle de spectacle.

ZAT est une proposition hybride entre installation interactive et théâtre.

Une console de jeu vidéo est mise à disposition du public, qui peut ainsi s’affronter et s’amuser sur différents jeux multi-joueurs. L’image est projetée sur un écran géant, peu à peu contaminé par la

présence de la comédienne.

Elle raconte ses angoisses liées aux changements climatiques et à l’état du monde, son envie irrépressible de s’enfuir, mais aussi son rapport aux mondes numériques et le réconfort qu’elle y trouve.

Elle compare la pratique des jeux vidéo à un programme d’entrainement au vivre-ensemble très sérieux et en arrive à

cette conclusion : s’il y a bien des gens qui sont capables de s’organiser en communauté sur cette planète (ou une autre) ce sont bien les joueurs. Elle propose donc au public de construire des navettes et d’aller ensemble tenter sa chance dans un autre système solaire. Pour y bâtir une société plus juste.

https://fragcie.com/projets/zat

FRAG compagnie est en résidence longue durée à LOLAB depuis novembre 2022 :

FRAG s’est créé autour d’une esthétique commune. Après plusieurs

expériences au sein de diverses troupes de théâtre, les deux cofondateurs (Marion Thomas et Maxime Devige) ont voulu s’offrir

un espace d’expérimentation qui leur ressemble.

Nous importons directement, sur le plateau et dans nos textes, des références issues d’autres domaines tels que le jeu vidéo, le cinéma populaire, Internet, les réseaux sociaux, la bande-dessinée…

C’est-à-dire que nous recréons sur scène un univers qui nous est propre, mais qui reste familier à la génération internet.

L’enjeu est également d’inciter un raisonnement méta générationnel : Qu’est-ce qui a changé dans le rapport de l’individu à son environnement ? À sa sociabilité ? À l’information ? Aux autres ? À lui-même ?…

https://fragcie.com

CREATION : 2018

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE: MARION THOMAS

JEU: ZOÉ GOUIN SIAN

CRÉATION MUSIQUE ET VIDÉO: MAXIME DEVIGE

COLLABORATION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE: MATHIEU DEVIGE

SOUTIENS: VILLE DE NANTES, CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE, NANTES DIGITAL WEEK, LOLAB ASSO

