Tours Espace Loisirs Jeunes Tours Nord Indre-et-Loire, Tours EX : Après midi Sport et Jeux Espace Loisirs Jeunes Tours Nord Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

EX : Après midi Sport et Jeux Espace Loisirs Jeunes Tours Nord, 30 juin 2021-30 juin 2021, Tours. EX : Après midi Sport et Jeux

Espace Loisirs Jeunes Tours Nord, le mercredi 30 juin à 18:00

Le sport proposé est le Tchoukball, une sorte de combinaison entre le Handball et le squash où deux équipes s’affrontent, doivent faire rebondir la balle contre un trampoline, sans que l’autre équipe ne puisse la rattraper

Participation libre

Après midi Sport et Jeux Espace Loisirs Jeunes Tours Nord 15 Avenue de Roubaix, 37100 Tours Tours Europe Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T18:00:00 2021-06-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Loisirs Jeunes Tours Nord Adresse 15 Avenue de Roubaix, 37100 Tours Ville Tours lieuville Espace Loisirs Jeunes Tours Nord Tours