Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah” Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah” Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 24 mars 2022, Saint-Denis. Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah”

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, le jeudi 24 mars à 16:30

24 mars 2022 : 16h30 – 18h30 Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah” Campus Condorcet Bâtiment de recherche Nord – Salle 0.010 24 mars 2022 : 16h30 – 18h30 Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah” Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 2 rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T16:30:00 2022-03-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Adresse 2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah” Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 2022-03-24 was last modified: by Ewa Tartakowsky, “Les Polonais et la Shoah” Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 24 mars 2022 saint-denis Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis