Semaine découverte des Métiers d’art à Arrigny 28 mars – 2 avril Evy Finck

Evy Finck, artisane d’art en maroquinerie vegan installée dans le village d’Arrigny, au bord du Lac du Der, invite ses collègues artisans.

Site incontournable du sud de la Marne, le lac et ses alentours abritent une multitude d’artisans riches de savoirs-faire divers et variés. Evy vous propose, en plus de son savoir-faire, de découvrir chaque jour un artisan local ou non au sein de son atelier-boutique.

L’occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir des métiers atypiques et pourquoi pas de créer des vocations chez les plus jeunes.

Evy Finck 51290 Arrigny Arrigny 51290 Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:30:00+02:00 – 2023-03-28T11:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

boutique atelier

Evy Finck