Cet évènement est passé Atelier de sélection de courts-métrages EVS Rochepinard O’quai Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Atelier de sélection de courts-métrages EVS Rochepinard O’quai Tours, 18 juillet 2023, Tours. Atelier de sélection de courts-métrages 18 et 19 juillet EVS Rochepinard O’quai EVS Rochepinard O’quai 16 passage guillaume bouzignac 37000 Tours Tours 37550 Beaujardin Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 39 98 79 https://www.facebook.com/evsrochepinard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T17:00:00+02:00 – 2023-07-18T18:00:00+02:00

2023-07-19T16:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu EVS Rochepinard O'quai Adresse 16 passage guillaume bouzignac 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville EVS Rochepinard O'quai Tours

EVS Rochepinard O'quai Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/