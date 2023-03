Soirée Gogopedago sur la transidentité ! EVS (Espace de vie social) Trait d’Union Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Soirée Gogopedago sur la transidentité ! EVS (Espace de vie social) Trait d’Union, 21 mars 2023, Clermont-Ferrand. Soirée Gogopedago sur la transidentité ! Mardi 21 mars, 18h00 EVS (Espace de vie social) Trait d’Union gratuit Lieu *: EVS (Espace de vie social) Trait d’Union – 14 rue Sainte Claire, 63000 Clermont-Ferrand

*Public : actrices et acteurs éducatifs, actuels ou futurs

Horaires : 18h-20h

Inscription : gratuit, ouvert à toutes et tous

*Contact *: antenne des Petits Débrouillards de Clermont-Ferrand – Colas Grollemund – c.grollemund@debrouillonet.org EVS (Espace de vie social) Trait d’Union 14 rue Sainte Claire, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Saint-Alyre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:c.grollemund@debrouillonet.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T18:00:00+01:00 – 2023-03-21T20:00:00+01:00

2023-03-21T18:00:00+01:00 – 2023-03-21T20:00:00+01:00 transidentité Petits Débrouillards

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu EVS (Espace de vie social) Trait d'Union Adresse 14 rue Sainte Claire, 63000 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville EVS (Espace de vie social) Trait d'Union Clermont-Ferrand

EVS (Espace de vie social) Trait d'Union Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/

Soirée Gogopedago sur la transidentité ! EVS (Espace de vie social) Trait d’Union 2023-03-21 was last modified: by Soirée Gogopedago sur la transidentité ! EVS (Espace de vie social) Trait d’Union EVS (Espace de vie social) Trait d'Union 21 mars 2023 Clermont-Ferrand EVS (Espace de vie social) Trait d'Union Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme