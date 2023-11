A la Croisée des Chemins POLE CULTUREL DES COEVRONS, 24 novembre 2023, EVRON.

A la Croisée des Chemins POLE CULTUREL DES COEVRONS. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COEVRONS (1-PR2022-005771/2-004916/3-004917) présente : ce spectacle. Quand l’aquarelle et l’encre d’Alexis Horellou rencontrent la musique et les chansons de Mazarin. À la croisée des chemins, ce sont deux univers qui s’entremêlent et se répondent. Ceux de deux artistes mayennais : l’illustrateur Alexis Horellou qui manipule pochoirs, stylos et aquarelle dans son atelier éphémère et le musicien Mazarin qui dévoile face à lui, face à nous, ses chansons folk sans artifice, dans le sillon d’un Hubert-Félix Thiéfaine ou d’un JP Nataf. En toile de fond, un écran joue le rôle de troisième larron, révélant à vue les peintures délicates d’Alexis Horellou qui se construisent sous nos yeux le temps de chaque chanson. De la musique, une vieille voiture, des sifflements, des sourires, une tempête, des ruines, la plage, une femme… Suivant le fil envoûtant des chansons de Mazarin, les tableaux, les atmosphères et les mélodies s’enchaînent comme autant de regards échangés laissant place à l’imagination.à partir de 9 ans Durée : 55 minutes (sans entracte) Accès Personne à Mobilité Réduite : 02.43.01.94.76Parking sur place. Alexis Horellou Alexis Horellou

Votre billet est ici

POLE CULTUREL DES COEVRONS EVRON Boulevard du Maréchal Juin Mayenne

15.0

EUR15.0.

