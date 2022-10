Visite découverte de l’architecture contemporaine à Evron Evron, 16 octobre 2022, Évron.

Journées nationales de l’architecture

Evron Conservatoire des Coëvrons Boulevard du maréchal Juin 53600 Evron Évron Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

Et si le temps d’une balade, on regardait autrement les monuments de la ville d’Evron? À l’occasion des « Journées nationales de l’architecture », le Pays d’art et d’histoire vous invite à explorer la ville à l’époque contemporaine. En effet, Évron est surtout connue pour son abbaye datant du Moyen Âge et du 18e siècle. Cependant, aux 20e et 21e siècles, la modernisation de la ville et l’évolution de la société ont engendré la construction de bâtiments à l’architecture intéressante.

Nous vous proposons de les découvrir grâce à un parcours-découverte dans la ville.



