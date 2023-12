ATLAS DE L’ANTHROPOCÈNE MÉDIATHÈQUE ÉVREUX Évreux, 17 mai 2024 20:30, Évreux.

2024-05-17 20:30 CONFÉRENCE – VERTICAL DÉTOUR | DE ET AVEC FRÉDÉRIC FERRER – Dans le cadre du Festival Les Anthroposcènes Vendredi 17 mai 2024, 20h30 1

Frédéric Ferrer est un merveilleux conteur doublé d’un scientifique partageur qui sait, avec talent, nous aider à comprendre et dénoncer les folies du monde. Sa double formation de géographe (il est agrégé) et de comédien, fait de ses conférences-spectacles des instants de plaisantes découvertes, d’érudition accessible, de sérieux et de drôlerie. Dans une improvisation contrôlée, façon jazz, truffée de digressions qui ne perdent jamais ni ses interlocuteurs ni le fil du propos, il donne à l’exercice de la conférence une part théâtrale bienvenue

Son Atlas de l’anthropocène offre un ensemble de « cartographies ». Trois d’entre elles, dont les thématiques sont liées à l’eau, ont été retenues. Ainsi, il sera question…

• Des 90 petits canards jaunes en plastique lâchés par la NASA dans un glacier du Groenland, afin de mesurer les effets du réchauffement climatique. « À la recherche des canards perdus »…

• Du Pôle Nord, lieu où se joue le devenir du globe, présenté dans sa vérité « nue, brute, violente, affligeante et particulièrement effrayante ». Sous la banquise… la rage.

• De la morue, l’occasion de dénoncer sa prédation, sa surpêche, son interdiction de pêche, sa disparition et de, peut-être, savoir pourquoi « quand une morue s’en va, elle ne revient pas… » ?

Sur fond de réel et à propos de sujets d’actualité, Frédéric Ferrer nous conduit vers un joyeux moment de sagacité loufoque, absurde et pertinente.

Cartographie 1 • À la recherche des canards perdus Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique

VEN 17 MAI • 20H30 LUDO-MÉDIATHÈQUE – ÉTRÉPAGNY

Cartographie 4 • Pôle Nord Conférence sur un espace d’accélération du monde (la banquise, les hommes, les désirs et la dorsale de Lomonossov)

SAM 18 MAI • 15H LE VIKING – LE NEUBOURG

Cartographie 6 • De la morue Et des questions vraiment très intéressantes qu’elle pose pour la compréhension de tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui (Pêche, prédation, sexe, amnésie et pouvoirs en Occident)

DIM 19 MAI • 17H LE TRIANON – VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON

