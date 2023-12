THÉÂTRE JEUNE PUBLIC MÉDIATHÈQUE ÉVREUX Évreux, 9 mars 2024 16:00, Évreux.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC MÉDIATHÈQUE ÉVREUX Évreux Samedi 9 mars 2024, 16h00

Alors qu’ils vaquent à leurs occupations, s’entretiennent de choses et d’autres, tout en écoutant Verdi et Bonnie Tyler, Alice et Papé, un vieux comte érudit qui l’a recueillie alors qu’elle n’était encore qu’un bébé, reçoivent la visite de personnalités typiques des contes de fées : une vieille sorcière obsessionnelle, un prince pas si charmant et un grand méchant (?) loup font soudain irruption dans leur quotidien.

Le spectacle mêle les époques, confond les personnages, organise des rencontres improbables, et remet en cause les archétypes conventionnels… Cédric Carboni se livre à un jeu de déconstruction, un joyeux chamboule-tout des canevas traditionnels. Le prince charmant y est profondément ringard, la sorcière pourrait bien être sincère et c’est un lapin écolo « vivant dans une communauté autogérée dans le Midi » qui emmènera Alice au pays de l’Amour.

Le spectacle est conçu comme une émission de radio enregistrée en direct, un « théâtre radiophonique à vue », dans lequel les interprètes sont, à la fois, comédiens, manipulateurs, machinistes et bruiteurs. Une sorte d’invitation à l’écoute dans laquelle le son prend une place majeure. Autrement dit et en termes savants : un « théâtre acousmatique entre contes traditionnels et culture pop ».

MÉDIATHÈQUE ÉVREUX 1 rue Paul Bonneau ÉVREUX 27000 Évreux 27000 Eure