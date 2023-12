PISTER LES CRRÉATURES FABULEUSES LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX Évreux, 15 mai 2024 10:30, Évreux.

2024-05-15 10:30 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC – BAPTISTE MORIZOT | PAULINE RINGEADE | L’IMAGINARIUM – Dans le cadre du Festival Les Anthroposcènes Mercredi 15 mai 2024, 10h30, 15h00 1

Avec son K-Way, son bonnet, son sac et sa gourde, Éléonore Auzou-Connes nous invite à la suivre sur les traces laissées par les animaux et les végétaux. Elle sera l’interprète de la conférence, destinée aux plus petites oreilles (mais les grandes peuvent volontiers les accompagner !) du « philosophe-pisteur » Baptiste Morizot. La comédienne porte ses mots et elle sera notre guide dans cet univers sonore, animal et végétal.

Derrière sa table de… pistage, avec les sons enregistrés et quelques objets et matières insolites, nous partons à la rencontre des ours, des loups, des lynx, des renards mais aussi des araignées et des abeilles. On ne verra pas les animaux mais on les entendra et on apprendra à observer leurs signes de vie, çà et là, sur le grand « livre ouvert » de la nature.

La pisteuse raconte ses traques et ses affûts, ses surprises et ses peurs, ses attentes et ses espoirs. Nous allons « pister » avec elle. Cela signifie observer, écouter, voir. Partir à la rencontre de l’inattendu, accepter que le fabuleux puisse être à notre porte. C’est aussi porter attention au monde qui nous entoure, apprendre à l’entendre, à le comprendre, à le respecter. « On aime mal ce qu’on connaît mal ».

« Les enfants, c'est, peut-être, la première fois que vous entendez ce mot : « philosophie ». Mais rassurez-vous, personne ne sait trop ce que c'est. Il n'est pas essentiel de l'expliquer ici. Je voudrais simplement rappeler que la philosophie, c'est avant tout une manière d'être attentif au monde. » Baptiste Morizot

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX 1, SQUARE GEORGES BRASSENS ÉVREUX Saint-Michel Évreux 27000 Eure