Échanger son violon contre un livre magique et assurer ainsi son avenir financier, tel est le marché proposé par le Diable à Joseph Dupraz, un soldat suisse en permission dans son canton. Celui-ci devra en outre lui donner des leçons de violon pendant trois jours, mais on ne compte pas de la même façon en enfer, aussi, trois années se seront écoulées quand Joseph rejoindra son village… Et 65 la magie n’a pas fini d’opérer, le livre lit les cours de la Bourse et le violon a des vertus bienfaisantes sur les princesses…

Igor Stravinsky, réfugié en Suisse aux lendemains de la guerre et de la révolution russe, emprunta ce conte à la tradition de son pays d’origine que l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz transforma en livret poétique aux résonances contemporaines. Il en naquit une création hybride unique où la musique endiablée se mêle au théâtre et à la danse.

La mise en scène et la chorégraphie de cette nouvelle version proposée par l’Orchestre Régional de Normandie et la compagnie Le théâtre de l’incrédule renouvellent le genre du spectacle ambulant en mêlant décor traditionnel et création vidéo et sèment le trouble dans les lois du conte en proposant de nouveaux rapports entre le Diable, le soldat et la princesse.

Histoire dans l’histoire, cette production proposera également en prologue et en épilogue une histoire venue du futur, écrite par Benjamin Lazar avec la complicité d’Adeline Caron et composée par Martin Matalon à partir du même effectif instrumental que celui de Stravinsky.

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX 1, SQUARE GEORGES BRASSENS ÉVREUX Saint-Michel Évreux 27000 Eure