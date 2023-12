ODYSSÉE LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX Évreux, 22 mars 2024 20:00, Évreux.

« L’Iliade racontait comment faire la guerre, L’Odyssée raconte comment s’en remettre ». Dans sa relecture du diptyque d’Homère, Pauline Bayle nous conduit sur les traces d’un Ulysse mortel, « un héros qui ne brillera jamais tant par sa gloire que par sa capacité à s’en sortir ».

Ulysse s’en vient de guerre et ne sait quand il parviendra à Ithaque. Les obstacles sont nombreux et ils n’ont pas fini de se mettre sur sa route maritime. Faire la guerre n’est pas chose facile mais en revenir ne l’est pas davantage. Ulysse fait preuve d’orgueil et de faiblesse, s’endort quand il ne faut pas, se laisse séduire par Circé, a peur et craint pour ses proches et pour lui. Il est humain. Trop humain ?

La distribution des rôles brise à nouveau les codes convenus, genre et apparence physique ne sont pas, ici, des critères pertinents. On déconstruit l’image et on déstabilise les attentes pour mieux donner à voir et à penser. On préfère la sobriété et le dépouillement pour suggérer le merveilleux, déjouer le danger. On montre les faiblesses et les contradictions, on tente de retrouver l’autre… de revenir à la vie.

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX 1, SQUARE GEORGES BRASSENS ÉVREUX Saint-Michel Évreux 27000 Eure