Bob Marley est né en Jamaïque et mort en 1981 à l’âge de 36 ans. Alexandre Virapin est né en 1991 à Clamart. Comment un enfant de la banlieue parisienne est-il devenu un admirateur (presque) inconditionnel de l’homme et du musicien ? Comment ressent-il sa musique ? Comment la vit-il ? Tels sont les enjeux de ce spectacle, tout aussi intime qu’universel.

De la chambre de l’enfant au ghetto de Kingston, de sa fenêtre aux concerts historiques, un itinéraire croisé que Jules Meary, coauteur et metteur en scène de la pièce, tisse sur une trame empathique, depuis les doutes de l’adolescence jusqu’à la rencontre des notes, des mots, de la légende. Seul en scène, avec sa guitare, Alexandre Virapin nous emporte avec lui dans son admiration pour son idole. Destination Kingston, Jamaïque, avec l’icône internationale, sans doute l’une des rares personnalités du monde contemporain dont le visage est mondialement connu.

Une plongée dans l’univers musical de Bob Marley, dans le reggae qui est bien plus qu’une musique, dans le mouvement rastafari et ses messages pacifiques, dans la Jamaïque des misères et des violences fratricides.

