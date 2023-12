LES PETITES GÉOMÉTRIES LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX Évreux, 16 décembre 2023 11:00, Évreux.

LES PETITES GÉOMÉTRIES LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX Évreux Samedi 16 décembre, 11h00

2023-12-16 11:00 Un cube en ardoise en guise de tête, Justine et Coralie dessinent et s’interpellent. chacun peut y trouver matière à déployer son imaginaire. Un spectacle dessiné aux tout-petits ! Samedi 16 décembre, 11h00 1

https://billetterie.epcc-ele.com/spectacle?id_spectacle=1513

Justine Macadoux et Coralie Maniez n’ont pas une tête mais une boîte noire, un cube à quatre faces en ardoise. Et l’ardoise, c’est bien connu, ça peut être magique, on peut écrire et dessiner dessus. Alors les deux auteures et comédiennes jouent de ces cubes.

Elles dessinent, gribouillent et raturent à la craie, elles collent des images, elles s’interpellent et se bousculent. Quelques bruits, quelques sons, quelques percussions, le dialogue sans mots s’instaure et c’est ainsi que le spectacle naît sous nos yeux. Masque du cube, langage du corps, une géométrie de nos petits travers, de nos rivalités ridicules s’installe.

En couleurs et en noir et blanc, des univers s’esquissent et chacun peut y trouver matière à déployer son imaginaire. C’est juste plein de virtuosité poétique, d’humour et d’intelligence. Deux cubes, quatre faces et autant de facettes. Une illusion au carré. Un rêve puissance cube. Un spectacle dessiné aux tout-petits !

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX 1, SQUARE GEORGES BRASSENS ÉVREUX Saint-Michel Évreux 27000 Eure