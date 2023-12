PINK MACHINE LE KUBB, Évreux Évreux, 14 juin 2024 20:00, Évreux.

PINK MACHINE LE KUBB, Évreux Évreux Vendredi 14 juin 2024, 20h00

https://www.letangram.com/scene-nationale/spectacles-sn/pink-machine

Symbolisé par l’arc-en-ciel, juin est le mois des fiertés*. Un mois pour célébrer tout individu, quel que soit son genre, son orientation sexuelle ou ses origines. Un mois emblème de la poursuite de l’égalité et de la justice pour tous.tes. À l’heure où la haine et le harcèlement ont encore récemment conduit un jeune adolescent homosexuel à commettre l’irréparable, où les actes homophobes et transphobes redoublent de violence et se démultiplient, nous vous offrons de découvrir ces deux spectacles.

L’un, Pink Machine explore notre relation affective aux icônes féminines dans la culture pop sous la forme d’un cabaret.

L’autre interroge : Comment aimer quand l’amour se pique d’insultes pour être qualifié ? *À New-York, le 28 juin 1969 un raid de la police dans le club gay du Stonewall In provoqua plusieurs jours de manifestations. L’année suivante, naissait à New-York la première marche des fiertés commémorant le premier anniversaire des émeutes. Un jour qui changera à jamais la lutte pour les libertés et contre l’oppression.

Lady Gestion, Baby Ftek et Trashy Polata… On fait dans le jeu de mots bilingue et gastronomique chez les drag-queens, du moins chez celles qui officient sous la baguette de Pinkessa, leur maîtresse de cérémonie dans ce cabaret expérimental d’un soir qui, filage de la métaphore oblige, se présente selon un dispositif spectaculaire digestif en plastique rose gonflable…

Nous sommes dans un cabaret où Pinkessa demande à ses invitées de rendre hommage à leurs icônes féminines… Dans cette mise à nu périlleuse et douloureuse de la relation aux féminités, les singularités sont mises à mal, la machine se grippe, le rire jaunit, l’aventure tourne court et il reste aux trois apprenties-stars à devenir à leur tour des icônes… Pas si simple !

Icônes, encombrantes ou bienveillantes, ombres tutélaires, références incontestées ou idoles honteuses, les fantasmes, les attentes, les rêves et les dérives sont passés à la moulinette incisive du show, furieusement grinçant et décapant. Effet loupe, tendance démesure, les clichés virevoltent sur la boule à facettes. Sous l’illusion, le maquillage et les paillettes… l’intime. Tout n’est pas rose dans la machine à laver les stéréotypes.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure