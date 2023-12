CLARA YSÉ LE KUBB, Évreux Évreux, 12 avril 2024 20:00, Évreux.

https://www.letangram.com/musiques-actuelles/musiques-actuelles-sous-section/clara-yse

Clara Ysé, c’est, d’emblée, une voix. Une voix qui soulève le sable, qui traverse le feu, transperce la nuit, franchit en souveraine des continents de sentiments et transporte avec elle la douleur autant que ses remèdes.

Artiste à la voix singulière, à la fois androgyne et lyrique, Clara Ysé transcende les barrières linguistiques en interprétant des chansons en français, en anglais et en espagnol. Influencée par des icônes musicales telles que Barbara, Maria Callas, Mercedes Sosa ou Nina Hagen, elle puise son inspiration dans une variété de genres musicaux, de la musique baroque à la musique géorgienne, en passant par l’électronique. Une créativité aussi riche que variée qui prend origine dans un drame personnel. Son nouvel album, Oceano Nox, sorti récemment, la projette en pleine lumière. Passionnelle, elle y exprime des sentiments profonds à travers des textes poétiques et lyriques qui transpercent (« Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur… »), chantés sur des orchestrations latines. Clara Ysé incarne une fusion captivante d’âme et de passion transportant vers des rivages émotionnels.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure