SARAH MCCOY LE KUBB, Évreux Samedi 6 avril 2024, 20h00

https://www.letangram.com/scene-nationale/spectacles-sn/sarah-mccoy-high-priestess

Un personnage ! Flamboyante, provocante, débordante, émouvante, Sarah McCoy ne peut laisser indifférent. Excessive, singulière, charismatique, elle ose, elle s’impose. Teintée whisky et cigarettes, mâtinée blues, jazz, soul, pop, sa voix rauque se joue des genres. A cappella, seule au piano ou accompagnée de ses deux musiciens, le bassiste Jeff Hallam et le batteur Antoine Kerninon, la chanteuse et musicienne américaine, aujourd’hui installée en France, offre un show généreux.

Elle chante, bien sûr, mais elle se livre aussi, en anglais, en français, entre deux chansons et quelques éclats de rire, dans des instants de confidences et de complicité partagées d’où émergent des blessures. Des amours malheureuses, des deuils familiaux, des errances, des dérives, des failles et des fêlures, l’émotion est à fleur de rage. On pense à Billie Holiday ou Nina Simone pour ce deuxième album High Priestess et première signature du label de Chilly Gonzales.

Sarah McCoy écrit ses textes et compose ses musiques et c’est là une autre facette de sa force et son originalité. Nul doute que l’écriture, et peut-être surtout la scène, sont des moyens d’apaiser, d’assumer, de trouver dans le spectacle un exutoire salutaire. Forte et vulnérable, la grande « prêtresse » a du blues à l’âme et le spleen partageur mais c’est avant tout et surtout sa puissance artistique et son talent que l’on retient.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure