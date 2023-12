HOWLIN’JAWS UNSCHOOLING co-plateau LE KUBB, Évreux Évreux, 23 mars 2024 20:00, Évreux.

HOWLIN’JAWS UNSCHOOLING co-plateau LE KUBB, Évreux Évreux Samedi 23 mars 2024, 20h00

https://www.letangram.com/musiques-actuelles/musiques-actuelles-sous-section/howlin-jaws

En 2012, alors qu’ils ont tous les trois quinze ans Djivan Abkarian, Lucas Humbert et Baptiste Leon, commencent l’aventure musicale d’Howlin’ Jaws. Rapidement leur style musical évolue du punk vers le rockabilly avec la première production d’un EP de six titres intitulé Burning House, sorti en 2018. Au cours de cette même année, après un concert à Londres, ils rencontrent Liam Watson, fondateur des Toe Rag Studios. Créé en 1991, Le studio de type rétro est renommé pour ses enregistrements de groupes tels que les White Stripes, Temple, The Kills et Tame Impala, en utilisant des équipements analogiques récupérés. Cette collaboration heureuse donne naissance en 2021 à Strange Effect. Paru en septembre dernier, le dernier opus de Howlin’ Jaws, Half Asleep Half Awake, s’éloigne des débuts gominés pour s’inspirer de la pop psychédélique des années 60. Cette fusion habile leur permet de rendre hommage à l’héritage du rock’n’roll tout en intégrant des éléments novateurs des années 60, créant ainsi une identité musicale unique.

Unschooling

Unschooling, a sorti fin 2023 son premier brûlot intitulé Defensive Designs. Le quintet rouennais plonge profondément dans les sonorités post-punk, lo-fi et noise-pop des années 1980-1990. Les neuf titres de l’album, tels que Wet Sidebacks, Rational Freak, et Hold Me, captivent avec leur énergie et leur caractère frondeur. Unschooling évoque l’esprit des débuts de Sonic Youth, tout en rappelant des groupes emblématiques comme Bitch Magnet et Band Of Susans. Entre compositions urgentes et moments plus sombres, Unschooling promet une expérience sonore anthologique dans l’univers des guitares saturées.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure