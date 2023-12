KOMANEKO LE KUBB, Évreux Évreux, 15 mars 2024 19:00, Évreux.

Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne manque ni d’idées ni d’amis pour occuper ses journées. Elle décide un jour de réaliser son propre film.

Découvrez quatre histoires pleines d’émotions mettant en scène l’univers du petit chat curieux Komaneko. Faisant intervenir des extraits en stop motion de Tsuneo Goda, le duo Franck et Damien Litzer se plaît à accompagner les facéties des personnages à travers une musique résolument actuelle, colorée d’électronica, de jazz et d’indie-pop ! Au milieu de percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores multiples, ils dynamisent le monde poétique et décalé de Komaneko. Fondez pour ce ciné-concert survitaminé qui croque la vie à plein crocs !

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure