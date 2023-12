GLAUQUE + BRIQUE ARGENT LE KUBB, Évreux Évreux, 10 février 2024 20:00, Évreux.

GLAUQUE + BRIQUE ARGENT LE KUBB, Évreux Évreux Samedi 10 février 2024, 20h00

Glauque est l’uppercut musical de la fin 2023.

Avec un tel patronyme, le collectif belge ne ment pas sur ses intentions. Eclairant plein fard une réalité à la fois crue et belle, Glauque délivre une énergie brute qui transcende les frontières de la chanson française. Fusionnant rap, esprit rock et techno, influencé aussi bien par Odezenne, Moderat qu’Orelsan, Glauque a forgé un style alternatif puissant et évocateur. Les gens passent, le temps reste, leur premier album, dévoile des paroles directes, une tension palpable, et un lyrisme noir, confirmant leur place en tête des groupes à suivre de prêt. Déjà, en 2019, le magazine Les Inrocks osait le titre hyperbolique : « Glauque est le groupe que le monde entier attendait ».

Autre artiste qui secoue et renouvelle la chanson française : BRIQUE ARGENT.

Délivrant des confessions en français chargées de névroses et d’espoirs, BRIQUE ARGENT excelle dans l’art subtil de l’équilibre entre productions électroniques percutantes et mélodies piano-voix délicates. Lauréat des Inouïs du Printemps de Bourges 2023 et soutenu par le FAIR, Brique Argent se prépare à dévoiler un premier EP, intitulé Meeting, en février 2024.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure