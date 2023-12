À POILS LE KUBB, Évreux Évreux, 27 janvier 2024 17:00, Évreux.

Sur la scène, leur lieu de travail, trois « dockers du rock », trois durs, trois vrais, face à une armée de boutchous. Alors, « tout peut arriver » dit la dramaturge et metteuse en scène du spectacle, Alice Laloy.

Alice Laloy choisit d’écrire ce malentendu, d’écrire à partir de ce malentendu. Elle provoque la rencontre. Les uns travaillent, les autres observent et vont être invités à collaborer. Mais la bizarrerie et l’absurde vont s’emparer du plateau et de ses occupants, des poils et des cheveux de toutes les couleurs vont pousser un peu partout, envahir les corps et l’espace, et, avec cette intrusion cocasse, le cuir craque, les préjugés s’effritent et, sous les clous, la tendresse paraît.

Un lieu méconnu, beaucoup d’étrange, un peu d’inquiétude et l’intrusion d’un absurde ludique… Le pari est audacieux, la surprise réciproque et le cocktail efficace. À Poils c’est une déconstruction des préjugés, c’est un glissement progressif vers l’affection, c’est une déclaration d’amour, une provocation à la tendresse.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure