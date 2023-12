IL NOUS EST ARRIVÉ QUELQUE CHOSE OLIVIER DE SAGAZAN LE KUBB, Évreux Évreux, 18 janvier 2024 20:00, Évreux.

IL NOUS EST ARRIVÉ QUELQUE CHOSE

OLIVIER DE SAGAZAN LE KUBB, Évreux Évreux Jeudi 18 janvier 2024, 20h00

2024-01-18 20:00 Performance, théâtre Jeudi 18 janvier 2024, 20h00 1

https://billetterie.epcc-ele.com/spectacle?id_spectacle=1516

Dans un tube à essai à taille humaine, un homme, bardé d’électrodes, court, tel un joggeur à l’entraînement. En fond, sur un écran, des chiffres, des diagrammes indiquent sa fréquence cardiaque, sa dépense d’énergie. Toutes ces informations sont transmises à un musicien qui les interprète et les restitue en direct, à vue, depuis sa table de mixage. Des micros font entendre le souffle et les bruits de l’effort. Une caméra filme en gros plan le corps, décompose le geste, traduit la peine.

Peu à peu, l’éprouvette géante se remplit d’eau. La tension s’accroît, le souffle devient plus court, les mots surgissent comme venus d’un ailleurs. L’eau monte, inexorablement, jusqu’à l’apnée pour le coureur… Nous sommes dans le domaine de la performance, tout à la fois artistique et sportive. La science est là aussi, en métronome de l’exploit théâtral.

Après La Messe de l’âne présentée au Tangram, Olivier de Sagazan poursuit sa quête de spectacles performances hors norme et, dans ce dernier, prenant, haletant, oppressant, il y a de l’absolu, comme une ivresse souhaitée, maîtrisée, offerte…

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure