Joliment étrange, Émile Sornin dit Forever Pavot est un découvreur, insatiable explorateur des genres et des influences.

De la chanson expérimentale à la musique de film des années soixante-dix, son troisième opus, l’Idiophone, paru en février 2023 sur l’incontournable label Born Bad, vient enrichir un projet que le compositeur ébauche depuis Rhapsode (2014) et La pantoufle (2017). Disque après disque, il y rédige tous les volumes d’une library music au service de ses petits courts-métrages mentaux, qu’on visionne avec d’autant plus de plaisir qu’on aime y découvrir ses récits singuliers. Sans jamais être très loin d’auteurs de paysage sonore en technicolor comme François de Roubaix, Bernard Estardy, Vladimir Cosma ou Ennio Morricone, Forever Pavot invente une pop psychédélique et baroque, traversée de cuivres, de cordes, et de claviers vintages, qui sonne de façon particulière et familière.

LA FÉLINE

Agnès Gayraud, normalienne et docteure en philosophie, mène une double vie en tant que musicienne sous le nom de La Féline. Son dernier album, Tarbes, marque un retour introspectif dans sa ville natale. À travers des bijoux mélodiques, elle explore son passé, tissant une odyssée intime entre réalisme et fiction. La ville de Tarbes devient le théâtre de ses souvenirs et questionnements sociaux, tandis que ses chansons révèlent une connexion profonde avec son lieu d’origine et son évolution artistique.

LE KUBB, Évreux 1 avenue Aristide Briand, Évreux 27000 Saint-Michel Évreux 27000 Eure