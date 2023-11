Kubbatypique #1 – Museau LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM, 29 novembre 2023, EVREUX.

Les Kubbatypique : des concerts adaptés et inclusifs pour les personnes en situation de handicap et leur entourage. Les Kubbatypiques proposent un environnement bienveillant et détendu où chacun pourra vivre ses émotions à sa manière, sans crainte du regard des autres, ni contrainte. Pour cette première édition, nous accueillons l’artiste Museau pour un concert électropop. Cachée derrière une frange et toujours accompagnée de son fidèle compagnon, Museau s’affirme comme une figure à suivre dans le paysage musical français. Son premier album, Royal Câlin, tangue entre pop électronique et italo-disco et se laisse aller à quelques expérimentations hilarantes comme ce « ASMR Space Canin » qui prouve que, derrière les sonorités électroniques, Museau sait aussi faire preuve d’un certain humour. Ses concerts scénographiés sont dansants et ludiques. Entre le chenil, le dancefloor des clubs et les bolides du film Drive, il y a désormais Museau.

LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM EVREUX 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Eure

