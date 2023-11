The Psychotic Monks + Fishtalk LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM, 24 novembre 2023, EVREUX.

The Psychotic Monks + Fishtalk LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Depuis leur premier album paru en 2017, le groupe français The Psychotic Monks ne cesse d’impressionner par une recherche scénique et discographique singulière. Une remise en question et une curiosité que reflète leur récent troisième LP, Pink Colour Surgery. Des titres rock et psychédélique que les quatre membres ont composé au moment de la pandémie au cours de longues sessions d’improvisation en studio, tel un acte de résistance à la violence ambiante. Un chaos sonore dont les musiciens domptent et modèlent la noirceur dans un climat sonore bruitiste sans concession. Hypnotisé, bousculé par la musique, l’âme y flirte dangereusement comme sur des montagnes russes passant d’une transe furieuse et oppressante à la plus douce des étreintes.

LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM EVREUX 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Eure

