OMBRES PORTÉES LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 29 mars 2024

OMBRES PORTÉES LE CADRAN ÉVREUX Évreux 29 et 30 mars 2024

29 et 30 mars 2024

Une jeune femme veut sortir de ses silences, des siens, de ceux des autres. Elle est appelée K. Comme Kafka ? Comme Keaton ? Le spectacle mêle les mots du théâtre aux gestes de la danse, aux acrobaties du cirque et aux images du cinéma. Un « spectacle total » revendiqué avec un personnage inédit, encombrant, dérangeant.

Dire les non-dits, telle est la gageure de ce spectacle. Pour cela, la chorégraphe et metteuse en scène, Raphaëlle Boitel nous plonge au sein d’une famille, dans ses silences, ses mensonges, ses coins d’ombre, ses… ombres portées.

Les interprètes sont tous issus du cirque, ils composent et imposent un langage. Sur une musique rock et dans un clair-obscur, entre polar et cinéma vérité, on croise les brumes de David Lynch, les ombres de Fritz Lang, les peurs d’Hitchcock. Les dessins de Schuiten ne sont pas loin, tout comme les secrets de Festen. Voltige, danse, acrobatie aérienne, jeux des lumières et des focales, ambiances brouillards créent des instants suspendus, comme la parole, comme le doute.

Spectacle présenté dans le cadre de SPRING, festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

LE CADRAN ÉVREUX 1 bis, boulevard de Normandie, Évreux 27000 La Madeleine Évreux 27000 Eure