FROM IN LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 26 mars 2024

FROM IN LE CADRAN ÉVREUX Évreux Mardi 26 mars 2024, 20h00

2024-03-26 20:00 DANSE – XIEXIN DANCE THEATRE Mardi 26 mars 2024, 20h00 1

Depuis sa création à Shanghaï en 2014, la compagnie fondée par la danseuse et chorégraphe chinoise, Xie Xin, a rapidement trouvé sa place dans le monde de la danse contemporaine. Jeux d’ombres et de lumières, vêtements amples, couleurs pastel, mouvements sobres et aériens, ondulants, les danseuses et danseurs du Xiexin Dance Theatre offrent avec From IN, un spectacle d’une somptueuse élégance.

Elles/Ils viennent et vont sur la scène totalement dépouillée. Elles/ Ils apparaissent, disparaissent, se fondent et s’enchaînent. En duo, trio, quatuor, le geste esquisse, frôle et se transmet d’un corps à l’autre. Puis en groupe de six, sept ou huit, les corps s’approchent, s’étreignent et se repoussent.

Tout d’abord danseuse dans des troupes reconnues de Guangdong, Shanghaï ou Pékin, la chorégraphe chinoise a également été l’interprète de Sidi Larbi Cherkaoui et s’est nourrie à diverses sources de la danse contemporaine internationale. Et si elle revendique un langage puisé aux lignes de la calligraphie, nul besoin d’être initié pour en partager la beauté et l’émotion. La tension est fluide, paraît simple, tant la virtuosité rend évidente la complexité. L’aisance est là, dans le geste envoûtant et habité.

Un spectacle hypnotique et délicieusement entêtant.

LE CADRAN ÉVREUX Évreux