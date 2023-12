NÄSS – LES GENS LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 12 mars 2024 20:00, Évreux.

Näss comme Nass el Ghiwane, l’un des premiers groupes venus du Maroc à franchir la rive et à faire connaître sa musique, outre- Méditerranée, dans les années 70. C’est ce même voyage que propose Fouad Boussouf et les danseurs du Phare – CCN du Havre Normandie. Un voyage chorégraphique et musical qui mêle danses traditionnelles et musiques du Maroc avec le hip-hop et les danses urbaines.

D’une veste, d’un imperméable, d’un costume de tous les jours ou d’un simple t-shirt, ils font du vêtement la métamorphose, l’accessoire d’une danse énergique et d’une vitalité fiévreuse. À chacun son chemin, à chacun sa rythmique, à chacun sa partition, et pourtant, ils dansent ensemble. Le commun l’emporte.

En danse, en transe, les interprètes conjuguent musique et mystique, souffle spirituel et force des corps. Le rythme est là, obsédant, envoutant. C’est physique, sensuel et puissant. Ils offrent un partage, et, sans cesse, remettent leur ouvrage sur le métier à métisser.

LE CADRAN ÉVREUX 1 bis, boulevard de Normandie, Évreux 27000 La Madeleine Évreux 27000 Eure