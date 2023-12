ORPHÉE LA BELLE ET LA BÊTE LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 15 février 2024 20:00, Évreux.

Différentes, complémentaires, inséparables, les sœurs Katia et Marielle Labèque ont le goût de la découverte, de la curiosité et le talent du partage. Les plus grands compositeurs, classiques, bien sûr, mais aussi contemporains, avec les plus illustres orchestres, dans les salles les plus prestigieuses du monde, Katia et Marielle Labèque n’ont jamais cessé de transmettre. Une « vie à quatre mains ». Paris, Berlin, Chicago, Vienne… Évreux.

Avec Les Enfants terribles, Orphée et La Belle et la Bête constituent une trilogie que Philip Glass a composé en hommage à Jean Cocteau. Après avoir créé la suite pour deux pianos des Enfants terribles, Katia et Marielle Labèque ont souhaité présenter l’intégralité de la Trilogie. Elles ont alors demandé à Michael Riesman, pianiste et compositeur complice et directeur du Philip Glass Ensemble, de créer pour elles les versions pour deux pianos d’Orphée et La Belle et la Bête.

Ainsi, la soirée est organisée autour de deux grands créateurs qui ont la particularité d’être là où on ne les attend pas, de multiplier les expériences novatrices et de refuser les étiquettes. Jean Cocteau, le poète cinéaste français dont l’inspiration puisait à la fois dans la mythologie et le merveilleux. Philip Glass, le compositeur américain de musique contemporaine qui se revendique volontiers « classique » et qui compte parmi ses compagnons de routes artistiques, Samuel Beckett, Bob Wilson ou Ravi Shankar.

LE CADRAN ÉVREUX 1 bis, boulevard de Normandie, Évreux 27000 La Madeleine Évreux 27000 Eure