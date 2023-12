CARTOON OU N’ESSAYEZ PAS ÇA CHEZ VOUS ! LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 13 février 2024 20:00, Évreux.

« Au théâtre tout est possible ». Forte de cette affirmation, Odile Grosset-Grange n’a pas craint d’accompagner Mike Kenny, dramaturge britannique, auteur de nombreuses pièces destinées aux jeunes spectateurs, dans son entreprise de transposer à la scène l’univers du dessin animé.

Ils s’appellent Normal, Norman et Norma Normal mais ils ne le sont pas vraiment. Ce sont des « cartoons » qui vivent avec les humains. Chez eux, les animaux parlent, le chien devient invisible et il arrive de drôles d’histoires au poisson rouge. La mère sait faire des potions vraiment magiques et même que leur fils, Jimmy, a des super — pouvoirs ! Hélas, les parents sourient tout le temps, ne meurent jamais et chaque jour ressemble au précédent et c’est un peu lassant.

Pour monter pour la cinquième fois une pièce de Mike Kenny, Odile Grosset-Grange a fait appel à six comédiens acrobates, capables de marcher dans le vide, de tomber de très haut sans se faire mal. Ils sont à la démesure du projet, ils savent faire des choses extraordinaires, comme sortir de l’écran par exemple… C’est virevoltant, magique et très… animé mais n’essayez pas ça chez vous !

LE CADRAN ÉVREUX 1 bis, boulevard de Normandie, Évreux 27000 La Madeleine Évreux 27000 Eure