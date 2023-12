TOUT-MOUN LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 30 janvier 2024 20:00, Évreux.

Sur le plateau, une projection mouvante d’immenses branches d’arbres, d’herbes et de racines enchevêtrées. Depuis les cintres, de larges voiles translucides se déploient sur lesquelles apparaissent des fragments de paysages luxuriants. Dans ce décor, les danseurs, costumes camaïeu de gris, évoluent autour du saxophoniste de jazz Raphaël Imbert, tous « en dialogue » dans cette nature tropicale prégnante.

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux aiment à parler de « la puissance de la dissemblance », des « singularités entremêlées ». Pas étonnant dès lors, qu’ils aient trouvé dans l’œuvre matricielle du poète essayiste martiniquais, Édouard Glissant, la matière d’une réflexion chorégraphiée. « Tout-Moun », comme « Tout-Monde », et son invitation à une « mise en relation des imaginaires ».

Les interprètes sont marocain, malgache ou sri-lankais. Ils viennent de Tunis, de Montpellier, d’Alexandrie ou de Berlin. Ils viennent du monde et ils sont le monde. Ils évoluent dans cet univers sonore et visuel qu’ils manipulent et qu’ils paraissent confondre à leurs gestes. Ils interprètent une « danse chorale hybridée », une mosaïque créole, une « poétique de la relation » aurait dit Édouard Glissant.

LE CADRAN ÉVREUX 1 bis, boulevard de Normandie, Évreux 27000 La Madeleine Évreux 27000 Eure