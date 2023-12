LES GÉANTS DE LA MONTAGNE – MRIA LE CADRAN ÉVREUX Évreux, 11 janvier 2024 20:00, Évreux.

LES GÉANTS DE LA MONTAGNE – MRIA LE CADRAN ÉVREUX Évreux Jeudi 11 janvier 2024, 20h00

2024-01-11 20:00 Théâtre Jeudi 11 janvier 2024, 20h00 1

https://billetterie.epcc-ele.com/spectacle?id_spectacle=1515

Une troupe de comédiens menée par la Comtesse Ilse arrive sur une île afin d’y jouer la pièce d’un jeune poète mort tragiquement. Ils ont été rejetés par tous et de partout. C’est Cotrone, un étrange marionnettiste réfugié en ce lieu avec quelques comparses d’imaginaire et de rêve qui les accueille. Les uns veulent se confronter au réel et trouver un public pour leur spectacle, les autres vivent repliés sur eux-mêmes, dans un monde où règnent la magie et « la vérité des rêves »…

Pirandello envisageait ce texte, commencé en 1928 et demeuré inachevé à sa mort en 1936, comme son « chef-d’œuvre ». Il retrouvait là un sujet dont il est l’un des maîtres, le théâtre dans le théâtre. La pièce interroge le rôle de l’œuvre et la place des artistes dans la société par un jeu de questionnement et de confrontation à l’absurde. Les « géants » sont les absents de la pièce. On ne les voit jamais mais pourtant ils font trembler la terre et planer une menace sourde et inquiétante. Comédien(ne)s et musicien(ne)s, masques et pantins sont ici un peu plus de six, mais toujours « en quête de » jeu et de public.

Dans sa très originale et poétique adaptation représentée en français et en ukrainien surtitré en français, la metteuse en scène Lucie Berelowitsch ouvre de nouveaux horizons. Elle n’hésite pas à convier, aux côtés d’une troupe aux parcours très cosmopolites, le « cabaret punk » des Dakh Daughters, un groupe de musiciennes venues de Kiev, conférant ainsi à cette œuvre écrite dans l’Italie fasciste, une dimension internationale d’une étrange et prégnante actualité.

LE CADRAN ÉVREUX 1 bis, boulevard de Normandie, Évreux 27000 La Madeleine Évreux 27000 Eure