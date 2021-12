Évreux en Fête Place de Gaulle,Evreux, 18 décembre 2021, Évreux.

Évreux en Fête

du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Place de Gaulle, Evreux

Évreux en fête ————– ### Spectacles et animations gratuites en centre-ville d’Évreux du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Fermé les 25 et 31 décembre Pass sanitaire obligatoire * **PATINOIRE** 18 décembre au 2 janvier * **MANÈGE ENCHANTÉ** 18 au 31 décembre * Déambulation de **MASCOTTES** 21 au 24 décembre * **CONCERTS** : Swinging Noël, Amis des orgues, Au choeur de Noël, Voix de Noël, Kiz duo (pop française) , Johnny et Rose (folk), The Hopkins Quartet (soul) , Jahen Oarsman (folk – pop), The Angies (swing) ,Ju et Reno (pop) , Caravelle (folk) , Les Salauds d’Ebène (Brassens) , Agathe (folk) , Ju et Reno (pop) , Tubossa (bossa nova) , Léo Vauclin (chanson française) , Barbe Noire (rock). * **AUTOMATES** de Noël * **CHALETS** des associations * Descente du **PÈRE NOËL** * **CALÈCHE** * **SPECTACLES** pour les enfants : Kazi Classik, Le Père Noël lâche l’affaire, Le concierge de la rue Grognard, Michka le petit ours. * **LECTURES** animées * …

Gratuit, pass sanitaire

Animations et spectacles GRATUITS : Patinoire • Concerts • Animations • Spectacles • Chalets de association …

Place de Gaulle,Evreux Evreux Évreux Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T16:30:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T19:00:00