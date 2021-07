Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire EVRE LOISIRS EN MUSIQUE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

EVRE LOISIRS EN MUSIQUE Mauges-sur-Loire, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Mauges-sur-Loire. EVRE LOISIRS EN MUSIQUE 2021-07-18 – 2021-07-18 CHEMIN VERT NOTRE DAME DU MARILLAIS BASE DE LOISIRS EVRE LOISIRS

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Découvrez la programmation de cet été à la base de loisirs Evre Loisirs !

Pour agrémenter votre soirée, vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous désaltérer ! Prenez note, 4 soirées concerts en juillet et août : – 17 juillet : El Tatou (Cumbia)

(Pizzas au feu de bois « La grande Ravouille ») – 24 juillet : Les Jean Fred (reprise chanson française)

(Pizzas au feu de bois « La grande Ravouille ») – 7 août : Bruderschalt (DJ Electro)

Restauration sur place : croque-monsieur – 21 août : Lechapus ( orchestre plastique) + surprises

evreloisirs@gmail.com +33 6 71 09 16 51 https://evreloisirs.com/

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse CHEMIN VERT NOTRE DAME DU MARILLAIS BASE DE LOISIRS EVRE LOISIRS Ville Mauges-sur-Loire lieuville 47.36012#-1.03729