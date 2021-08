Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre EVRE I’DAY : JOURNÉE FESTIVE ET CITOYENNE À SAINT-REMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

EVRE I'DAY : JOURNÉE FESTIVE ET CITOYENNE À SAINT-REMY-EN-MAUGES 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 Théâtre de verdure du Souchay SAINT-REMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre La 3ème édition d’Evre i’Day aura lieu le samedi 4 septembre au théâtre du Souchay à Saint-Rémy-en-Mauges. Cette manifestation a pour fil conducteur : le TALENT. Plusieurs espaces seront dédiés à la valorisation des talents du territoire. Venez profiter des nombreuses animations programmées à partir de 14h jusqu’à 22h : village associatif, îlots sonores, ateliers de poterie, spectacles vivants, jeux surdimensionnés, … A partir de 20h, profitez d’un apéro musical offert par la commune avec le groupe Blossom, duo de reprises hétéroclites.

Théâtre de verdure du Souchay SAINT-REMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre