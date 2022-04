Evolution des emballages plastiques : quels impacts sur les process industriels ? Centre culinaire, 7 avril 2022, Rennes.

Evolution des emballages plastiques : quels impacts sur les process industriels ?

Centre culinaire, le jeudi 7 avril à 08:30

Interdiction de vendre certains fruits et légumes sous emballages plastiques, obligation, dès 2025, de mettre en marché des emballages plastiques recyclables … Comment répondre à la fois aux attentes des consommateurs et aux contraintes réglementaires tout en préservant la compétitivité des industriels agroalimentaires ? **Quel(s) sont les impact(s) sur les process industriels et environnementaux de cette évolution des emballages plastiques et de leurs solutions de remplacement ?** Autant de questions (et de réponses !) abordées par nos experts du jour avec des illustrations concrètes et des témoignages d’industriels. Valorial et les co-organisateurs (Breizpack/Adria Développement, BDI et Guelt) vous donnent rendez-vous le **jeudi 7 avril 2022 à Rennes (Centre Culinaire, rue Jules Maillard de La Gournerie à Rennes) et en webinaire.** Pour les personnes présentes à Rennes, la matinée se poursuivra par un buffet networking qui vous permettra de réseauter, poursuivre les échanges et rencontrer vos futurs partenaires pour innover. Au programme de la journée : • 8h45 : Accueil en présentiel et ouverture de la connexion webinaire • 9h : Introduction et mise en contexte : Régis DEL FRATE, Responsable Projets, Valorial • 9h15 : « De quoi parle-t-on ? Etat des lieux et évolutions sur ces dernières années » : Marie GUYOTON, Responsable Activité Emballage, Breizpack/Adria développement • 10h00 : o « Evolution des emballages plastiques : impact sur les processus industriels et la gestion emballage en fin de vie » : Arnaud LE BERRIGAUD, ALB Expert Pack o « Réemployer plutôt que jeter : Innover via l’écoconception et l’ACV » : Régis COURTIN, Fondateur et dirigeant, Donnons du Sens • 11h15 : Témoignages/retours d’expériences d’industriels : o « Apporter de l’éco-circularité à l’emballage en mode collaboratif » : Jean-Matthieu BROUILLAT, Directeur R&D, Leygatech o « Oser innover dans un nouvel emballage sans filière ni fin de vie » Gaël BERTRAND, Chef de Projet Emballage, Fleury-Michon o « Nouveaux matériaux d’emballages : exemple de verrous réglementaires et techniques » : Florian DRAMAS, Direction R&D Packaging, Groupe Bel • 12h15 : « S3 Packaging ou comment l’Europe peut être catalyseur d’innovations » : Adrienne GENTIL, Responsable Projets européens et développement international, Valorial • 12h30 : Conclusion & Buffet Networking (pour les présents à Rennes) [Je m’INSCRIS à l’évènement](https://www.pole-valorial.fr/adherents/login/?redirect_to=/adherents/agenda/valorialconnection-evolution-des-emballages-plastiques-quels-impacts-sur-les-process-industriels/) Inscription obligatoire, réservée aux adhérents de Valorial

être adhérent Valorial

Evénement organisé par Valorial et Breizpack/Adria Développement, BDI et Guelt

Centre culinaire Rue Jules Maillard de La Gournerie à Rennes Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T08:30:00 2022-04-07T15:00:00