Evolution de l’occupation et des paysages dans la plaine de l’Arc, à Aix-en-Provence Parc Saint Mitre Aix-en-Provence, jeudi 25 avril 2024.

Evolution de l’occupation et des paysages dans la plaine de l’Arc, à Aix-en-Provence Parc Saint Mitre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Muséum vous propose une conférence sur L’évolution de l’occupation et des paysages dans la plaine de l’Arc, à Aix-en-Provence par Par Stéphane Bonnet géomorphologue et Aline Lacombe céramologue.

Le fonctionnement hydrologique ancien de l’Arc ainsi que l’évolution des paysages ou des modalités d’occupation dans la plaine du fleuve, et de ses abords, sont autant de sujets encore assez mal documentés et qui ont été délaissés depuis une vingtaine d’année.

Ces problématiques font désormais l’objet de nouvelles études menées lors d’interventions archéologiques récentes dans la commune d’Aix-en-Provence. En plus de présenter l’actualité de la recherche, cette communication sera l’occasion de croiser les regards et les travaux d’un archéologue et d’un géomorphologue de la Direction Archéologie et Muséum de la Ville d’Aix-en Provence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25 20:00:00

Parc Saint Mitre 166 Avenue Jean Monnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact_museum@mairie-aixenprovence.fr

