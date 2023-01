Évolution de la végétalisation dans les quartiers de la Capitale Métro Ledru Rollin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Faire de Paris une ville résiliente face aux enjeux climatiques et de préservation de la biodiversité nécessite de nombreux aménagements. La végétalisation des rues répond à ces enjeux… · Jeudi 9 février 14H30 Évolution de la végétalisation dans les quartiers de la Capitale Faire de Paris une ville résiliente face aux enjeux climatiques et de préservation de la biodiversité nécessite de nombreux aménagements. La végétalisation des rues répond à ces enjeux en permettant notamment d’offrir des îlots de fraicheurs urbains tout en améliorant notre cadre de vie. Le parcours propose ainsi différentes étapes mettant en lumière les actions de la Ville de Paris et celles des citoyens pour favoriser le développement du végétal en milieu urbain. Métro Ledru Rollin 100 rue du Faubourg Saint Antoine 72012 Paris Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

