du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Histoire du Perche Location de la tablette : 2€ | Dépôt d’une pièce d’identité le temps de la location | Un mode ludique existe avec Géocaching

Vivez une expérience immersive et pleine d’émotion : découvrez son architecture, son histoire, assistez à la rencontre de Rotrou IV, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, etc. Musée de l’Histoire du Perche Château des comtes du Perche Place Emile-Maquaire 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

