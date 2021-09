Cholet église saint Pierre,rue saint Pierre,Cholet Cholet, Maine-et-Loire Evocation musicale des chemins de saint Jacques église saint Pierre,rue saint Pierre,Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

église saint Pierre, rue saint Pierre, Cholet, le dimanche 19 septembre à 17:00

Au rythme des improvisations de Dominique Fauchard, pianiste vendéen, venez parcourir les chemins de saint Jacques. Partir du Puy, gravir le col de Ronceveaux, subir le soleil espagnol juququ’aux portes de la basilique. Les pièces musicales sont accompagnées du récit d’un pèlerin de saint Jacques, Matthieu Lefrançois, curé de saint-Pierre. Musique et récit pour marcher le long du chemin de saint Jacques. église saint Pierre,rue saint Pierre,Cholet rue Saint-Pierre, 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire

