Evocation musicale du chemin de saint Jacques par le pianiste vendéen, Dominique Fauchard. Entre chaque pièce musicale, nous marcherons au rythme du récit du père Matthieu Lefrançois, curé de Notre Dame et pèlerin de saint Jacques. Musique et récit pour marcher le long du chemin de saint Jacques. église Notre Dame parvis saint Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire

