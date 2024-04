Evocación – Flamenco par Sophia Sena et Saida Zulfugarova Théâtre Mandapa Paris, vendredi 3 mai 2024.

Evocación – Flamenco

par Sophia Sena et Saida Zulfugarova Evocación est un voyage initiatique, qui par la magie de la musique et de la danse fera affronter les esprits et les démons au jour de la Fête de Las Cruces de Mayo. Vendredi 3 mai, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

La musique. La danse. L’amour pour l’Espagne. Une respiration enflammée dans les passages virevoltants et le zapateado entêtant. Evocación est un voyage initiatique, qui par la magie de la musique et de la danse fera affronter les esprits et les démons au jour de la Fête de Las Cruces de Mayo. La nostalgie profonde qui se traduit par la suspension d’une note et la grâce d’une main.

La rencontre entre la pianista et la bailaora pour une immersion dans le romantisme pur à l’esthétique flamenca.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France 01 45 89 99 56 https://www.centre-mandapa.fr/ le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

danse flamenco