Médiathèque Paul-Émile Victor, le mercredi 6 octobre à 15:00

Des restes dans le frigo mais pas de quoi nourrir toute la famille ? Qu’à cela ne tienne ! En fouillant dans les placards pour y ajouter quelques ingrédients, nous allons pouvoir réaliser notre repas. C’est ce que Pauline, animatrice au service Gestion des déchets de Grand Chêtellerault, nous fera découvrir dans cet atelier.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas 86530 Availles-en-Châtellerault

2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T17:00:00

